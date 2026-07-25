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Dondurma için civciv oldu

Dondurma için civciv oldu
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Adana’da bir dondurmacı, limon dondurması satarken saçını, kaşını, bisikletini sarıya boyadı.

Adana'da bir dondurmacı, limon dondurması satarken saçını, kaşını, bisikletini sarıya boyadı. Sarı renk kıyafette giyip sokaklarda dolaşan dondurmacı, çocukların ilgi odağı oldu.

Kozan'a özgü limon kabuğu aromasıyla hazırlanan limon dondurmasını yıllardır bisikletiyle mahalle mahalle gezerek satan Mehmet İldeniz, ürününü daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla kendisini de limonun rengine büründürdü. Sarı şalvarı, ayakkabıları, tişörtü, bisikleti, saçları ve kaşlarıyla ilçede "Sarı Dondurmacı" olarak tanınan İldeniz, dikkat çeken görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde bile bisikletiyle sokak sokak dolaşan İldeniz, parklarda ve mahalle aralarında özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Renkli kişiliği ve sıra dışı görünümüyle ilçenin simgelerinden biri haline gelen seyyar dondurmacı, vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor.

"Kozan'ın limon dondurmasını herkes tanısın diye kendimi de sarıya boyadım"

İHA muhabirine konuşan Mehmet İldeniz, tek amacının Kozan'a özgü limon dondurmasını tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu söyledi.

İldeniz, "Kozan'da limon dondurması satıyorum. Limon dondurması sarı olduğu için ayakkabım, şalvarım, bisikletim, tişörtüm, kaşım ve saçım da sarı. Bunu neden yaptım? Kozan'a özgü limon dondurmasını herkes tanısın diye. Beni tanıyorlar, bazıları gülüyor. Gülmelerinde sıkıntı yok. 40 derece sıcakta mahalle mahalle geziyorum. Limon dondurması Kozan'a özgüdür. Limon kabuğu, şeker ve suyla hazırlanır. İstanbul'da, Ankara'da ya da başka şehirlerde bunu bulamazsınız. Kozan'a gelince yiyebilirsiniz. Yaz boyunca hayır yapmak isteyenler öğrencilere ve Kur'an kurslarına limon dondurması dağıtıyor. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

"Yeni imajı çok renkli olmuş"

Çocuklardan Yusuf Yavuz ise "Mehmet ağabeyimizi seviyoruz. Yeni imajı çok renkli olmuş. Sarı dondurmacı herkes tarafından seviliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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