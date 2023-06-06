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Domaniç'te şehit askerin ismi köy kütüphanesinde yaşatılacak

Domaniç'te şehit askerin ismi köy kütüphanesinde yaşatılacak

Yerel Haberler

Domaniç ilçesi Muratlı köyünde, şehit asker İbrahim Bozbey adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Domaniç ilçesi Muratlı köyünde, şehit asker İbrahim Bozbey adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Muratlı köyündeki kütüphane açılışına, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkan Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk ve şehidin ailesi ile yakınlarının katıldı.

Kütüphane açılışı sonrasında şehit İbrahim Bozbey mezarı başında dualarla anıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Bozbey Muratlı Domaniç Yerel Haberler

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