Üye Girişi
Haberler

Domaniç'te meyve ağaçlarını dolu vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, meyve ağaçları ve sebze bahçelerine zarar verdi. Yaşanan şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç'te meyve ağaçlarını dolu vurdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Ortaca köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri doludan zarar gördü.

Ortaca köyünde sağanak yağışın ardından etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası her tarafın beyaza büründüğünü söyleyen Köy Muhtarı Sinan Yavuz, "Yağan dolunun kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Doludan meyve ağaçları, sebze bahçeleri, yonca ve fasulye ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Bu arada Domaniç-Tavşanlı karayolunda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Domaniç Kütahya Tarım Doğal Afet Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024? Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title