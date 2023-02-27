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Domaniç'e gelen depremzede sayısı 93 kişiye ulaştı

Yerel Haberler

Domaniç'e gelen depremzede sayısı 93 kişiye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kütahya Domaniç'e gelen depremzede sayısı 93 kişiye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kütahya Domaniç'e gelen depremzede sayısı 93 kişiye ulaştı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk yanında Başkan Yardımcı Şuayp Çakır ile, depremin yaşandığı illerden gelen ve ilçemizde misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Afetzede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Belediye Başkan Ertürk, "İnşallah bu sıkıntılı günleri, yardımlaşma ve dayanışmayla atlatacağız. Hep birlikte afetin yaralarını saracağız. Devletimiz ve milletimiz sizlerin yanındadır" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sahvet Ertürk Kahramanmaraş Kütahya Yerel Haberler

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