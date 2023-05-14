Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk oyunu kullandı

Kütahya'nın Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Muhammed Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.

Kütahya'nın Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Muhammed Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.

Başkan Ertürk ve eşi Fatma Ertürk oy verme işlemini, saat 11.00'de 1005 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Ertürk, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA