Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Adıyaman'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Önceki akşam Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı özellikle Besni ilçesinde hasara neden oldu. Besni ilçesinin Eskiköy, Boncuk ve Toklu köylerinde etkili olan dolu yağışında ağaçlar yaralandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçların gövdelerini yaralarken, yaprakları ve meyve filizlerini döktü. Bölgede yoğun olarak yetiştirilen Antep fıstığı, zeytin ve badem ağaçları en çok etkilenen ürünler oldu. Sadece ağaçlar değil, evlerin üzerindeki güneş enerjileri de doluya dayanamadı ve camları kırıldı.

Mağdur olduklarını dile getiren çiftçilerden Ali Dağ "Çok şiddetli yağdı, inanın korkumuzdan dışarı çıkamadık. Ağaçlarımız hep zarar gördü" dedi.

Çiftçi Ali Çiğdem ise konuşmasında, "Akşam dolu yağdı, yarım saat kadar sürdü. Köyde ne ağaç ne hasılat kaldı. Hiç bir şey kalmadı" sözlerini kullandı.

Eskiköy Muhtarı Hacı Gök ise "Tam bir yarım saat devam etti. Ağaçlarımız hep zarar gördü. Bu zarardan dolayı 3 yıl boyunca verim alamayacağız. Fıstık ağacı, bağ hiçbir şey kalmadı zaten" diye konuştu. - ADIYAMAN

