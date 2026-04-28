Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Adıyaman'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Önceki akşam Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı özellikle Besni ilçesinde hasara neden oldu. Besni ilçesinin Eskiköy, Boncuk ve Toklu köylerinde etkili olan dolu yağışında ağaçlar yaralandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçların gövdelerini yaralarken, yaprakları ve meyve filizlerini döktü. Bölgede yoğun olarak yetiştirilen Antep fıstığı, zeytin ve badem ağaçları en çok etkilenen ürünler oldu. Sadece ağaçlar değil, evlerin üzerindeki güneş enerjileri de doluya dayanamadı ve camları kırıldı.

Mağdur olduklarını dile getiren çiftçilerden Ali Dağ "Çok şiddetli yağdı, inanın korkumuzdan dışarı çıkamadık. Ağaçlarımız hep zarar gördü" dedi.

Çiftçi Ali Çiğdem ise konuşmasında, "Akşam dolu yağdı, yarım saat kadar sürdü. Köyde ne ağaç ne hasılat kaldı. Hiç bir şey kalmadı" sözlerini kullandı.

Eskiköy Muhtarı Hacı Gök ise "Tam bir yarım saat devam etti. Ağaçlarımız hep zarar gördü. Bu zarardan dolayı 3 yıl boyunca verim alamayacağız. Fıstık ağacı, bağ hiçbir şey kalmadı zaten" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu