Fenalaşan yolcu için direksiyonu hastaneye kırdı

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir dolmuş şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırmak için güzergahını değiştirdi. O anlar araç içindeki kameraya yansıdı.

Çarşı-Patates Hali- Et-Balık güzergahında çalışan dolmuş şoförü Muhammet Arıkan'ın (26) kullandığı dolmuşa binen yolcu, kısa bir süre sonra fenalaşmaya başladı. Yolcuların şoförü uyarması üzerine, güzergahını değiştirerek en kısa yoldan hastayı, özel bir hastanenin acil bölümüne ulaştırdı. Yolcuların da yardımıyla hastaneye kaldırılan şahıs, burada tedavi altına alındı. O anlar araç içinde bulunan kameraya yansırken, şoför Arıkan yaşadıklarını anlattı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, yolcunun fenalaşması, şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gitmesi yer alıyor.

"Bilincini kaybetmeye yakın gibiydi"

Aracında fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Muhammet Arıkan, "Araca binen kişi biraz rahatsız gibiydi ve yanında bulunan arkadaşı bana hastaneye nasıl gidebileceklerini sormuştu. Ben de kendilerine tarif ettim ancak yaklaşık 1-2 kilometre sonra yolcu fenalaşmaya başladı. Aynadan baktığımda da yolcu baya kötü bir durumdaydı ve bilincini kaybetmeye yakın gibiydi. Ben de hiç tereddüt etmeden güzergahı değiştirip kendisini en yakın hastaneye götürdüm. Hastaneye gittikten yetkililere bilgi verdim ve yolcuyu hızlıca tedaviye aldılar. Yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gittik ve durumu hakkında bilgi aldık. Rahatsızlanan yolcu daha önceki zamanlarda da bir operasyon geçirmiş ve kalp hastasıymış. Bizim önceliğimiz yolcularımın sağlığıdır. Biz elimizden geleni yaptık. Bilinçli bir toplum olabilmek, heyecan ve stres yapmadan bu süreci ilerletebilmek iyi oldu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
