Doktorlara bayram ziyareti

BURSA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başhekim Uzm. Dr. Halil Karahan ve hastane yönetimiyle bir araya geldi. Daha sonra doktorları görevleri başında ziyaret eden Başkan Aktaş, çiçek verdiği hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür eden Başkan Aktaş, "Her meslek kutsaldır, her meslek kıymetli ve değerlidir. Ama gerçekten daha sağlıklı olmamız adına, sağlıklı kalmamız adına bu kadar büyük emek gayret sarf eden hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı çok önemsiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, salgın sürecindeki ücretsiz ulaşımlar ve C vitamini destek paketi dağıtımları ile sağlık çalışanlarının yanında olduk. Bugün vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Halil Karahan ise, "Sağlıkla, sıhhatle, özlük haklarının tam olduğu, çalışma ortamlarımızın güzel olduğu ve mesleki saygınlığın yerinde olduğu nice bayramları kutlamayı diliyorum" diye konuştu.