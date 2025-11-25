Haberler

Doha'da Fashion Trust Arabia Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Fashion Trust Arabia ödül töreninde ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Lindsay Lohan, Gisele Bündchen ve Emma Roberts'ın katıldığı gece, moda dünyasının yanı sıra teknoloji ve yenilikçi tasarımların da sergilendiği bir platform oldu. Miuccia Prada, yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Fashion Trust Arabia ödül töreninde Lindsay Lohan, Gisele Bündchen ve Emma Roberts gibi ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Fashion Trust Arabia ödül töreni, dünya moda ve eğlence sektörünün ünlü isimlerini bir araya getirdi. ABD'li oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan, koyu kahverengi kadife üzerine oturan elbisesi ile dikkat çekerken, dünyanın en ünlü top modellerinden biri olan Gisele Bündchen ile ABD'li aktris Emma Roberts da şıklıklarıyla geceye katılan basın ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Tören, sadece moda dünyasının değil, aynı zamanda teknoloji ve yenilikçi tasarımın da buluşma noktası olarak öne çıktı. Katılımcılar, ödül gecesinde yeni tasarımcıları ve sektörün geleceğine yön veren trendleri yakından görme fırsatı buldu.

Miuccia Prada, yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü

Ödül töreninde, lüks moda markası Prada'nın kurucusu Mario Prada'nın torunu ve markanın baş tasarımcısı Miuccia Prada, yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Yol Gösteren Ödülü ise dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad'a verildi. Törende mücevher ödülü Farah Radwan'ın, çıkış yapan yetenek ödülü de Alaa Alaradi'nin oldu. Youssef Drissi, hazır giyim ödülünü, Ziyad Al Buainain gece kıyafeti ödülünü aldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
