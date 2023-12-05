Doğuştan engelli Furkan'ın hayali gerçek oldu

Başkan Sekmen, Furkan'ın hayaline kayıtsız kalmadı

ERZURUM - Doğuştan engelli olan Furkan Susam'ın tek hayali bir iş makinesine binmek ve o anı yaşamaktı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onun bu arzusuna kayıtsız kalmadı ve Furkan ile birlikte iş makinesi bindi.

13 yaşındaki Furkan Susam, Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören bir engelli ve en büyük hayali iş makinesine binmekti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirterek, "Furkan Susam evladımız özel bir yavrumuz. Yavrumuzun bir iş makinasını kullanma hayali vardı. Furkanımızın bu hayalini gerçekleştirdik. Bizler birlikte olduğumuzda aşmayacağımız hiçbir engel yok, yeter ki kalplerimizde engel olmasın." dedi.

Büyükşehir Belediyesi binası önüne getirilen iş makinesine binen ve kendisine hediye edilen oyuncakla mutluluğunu ifade eden Furkan Susam'a Başkan Sekmen'de eşlik etti.