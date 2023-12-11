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Doğum Yapan Memurların Yarı Zamanlı Çalışma Talebi

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, doğum yapan memurların yarı zamanlı çalışma taleplerinin yerine getirilmesiyle aile mağduriyetinin ortadan kalkacağını ve devletin ödemelerinin yarı yarıya düşeceğini belirtti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Doğum yapan memurun yarım ücretli kısmi çalışma talebinin yerine getirilmesi ile hem aile mağduriyeti ortadan kalkacak hem de devletin kasasından çıkacak ödemeler yarı yarıya düşecek, bu durumdan devlet de kazançlı çıkacak" dedi.

Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu kurumlarında çalışan ve doğum yapan annelerin çalışma saatleriyle ilgili mağdur olduklarını açıkladı. Yazgan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, yeni doğum yapmış annelere yarı zamanlı çalışma konusunda hak tanındığını ancak bunun uygulanmadığını belirtti. Yeni doğum yapmış memur bir annenin yarı zamanlı çalışma talebinin devlet memurları kanununda düzenlendiğini belirten Yazgan, konunun aileler tarafından sık sık yargıya taşındığını ve davaların kamu görevlileri lehine sonuçlandığını söyledi.

Devlet Memurları Kanunun 104. Maddesinde mazeret izinlerinin nasıl verileceğinin belirlendiğini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "İlgili maddede doğum sonrası analık izninin veya tercih edilmesi durumunda 104. Maddenin (f) bendinde öngörülen doğum sonrası yarım zamanlı çalışma süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden başlamak üzere, ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler" hükmüne yer verildiğini söyledi.

Kişinin talebi doğrultusunda Kanun hükümlerinin kurumlar tarafından uygulanması gerektiğin aktaran Yusuf Yazgan, "Doğum yapan memurun yarım ücretli kısmi çalışma talebinin yerine getirilmesi ile hem aile mağduriyeti ortadan kalkacak hem de devletin kasasından çıkacak ödemeler yarı yarıya düşecek, bu durumdan devlet de kazançlı çıkacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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