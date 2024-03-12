Doğu Kudüs'te Ramazanın İlk Gününde Mescid-i Aksa'ya 35 Bin Müslüman Akın Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın birinci gününde teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu.

Ramazanın ilk gününde Müslümanlar, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne göre İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 35 bin kişi yatsı ve teravih namazlarını kıldı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 5 aydır Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirdiğini, gençlerin ise girişinin engellendiğini aktardı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinde Filistinli bir adamı darp edip gözaltına aldığı öğrenildi. - KUDÜS