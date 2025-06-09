Doğu Kesimlerde Sağanak Yağış, Diğer Yerlerde Sıcak Hava Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak yağışlar beklenirken, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL