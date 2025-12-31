DAGC gazetecileri ödüllendirecek

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu iş birliği ile Erzurum ve bölge illerinden gazetecilerin katılabileceği Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması sürecini başlattı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 2025 yılı Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması sürecini başlattı.

Başvuruların 31 Ocak 2026 tarihine kadar alınacağı yarışmada, haber, fotoğraf, sayfa düzeni, röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, spor haberi, spor fotoğrafı, haber programcılığı-belgesel (Radyo-TV), TV görüntü, TV haber, İnternet haberciliği dallarında eserler ile teşvik ödülü kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri ve mesleğe yeni başlamış basın çalışanlarının çalışmaları değerlendirilecek.

DAGC üyeleri ve tüm gazetecilere açık olan ve geçimini sadece gazetecilikten temin eden basın çalışanlarının Ocak-Aralık 2025 döneminde yayınlanan eserleriyle başvurabilecekleri yarışmaya katılacak olanların başvuru formunu imzalayarak, dagcerzurum@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor. Eserlerin Türkçe olması ve yayınlanmış halinin gönderilmesi isteniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Yarışma jürisi, ödül töreni tarihleri daha sonra açıklanacak.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, yarışma ile gazetecilik mesleğinin güçlenmesine ve çalışanların gelişimine katkı sağlamak, Erzurum'un yanı sıra, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'daki basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve iletişim öğrencileri ile mesleğe yönelen gençlerin teşvik edilmesini hedeflediklerini söyledi. Türkez, yarışma dallarına, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, hayatta olan ve vefat etmiş meslek büyüklerinin isimlerinin verileceğini ifade etti. - ERZURUM