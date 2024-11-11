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Doğu Anadolu'da Kar Uyarısı ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Kar Uyarısı ve Soğuk Hava
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Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimler için kar uyarısı yaptı. Bölgedeki sıcaklıklar -12,5 dereceye kadar düştü. Hava durumu parçalı bulutlu, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikler yüksek kesimler için kar uyarısı yaparken dün gece bölgede termometreler-12,5'i gösterdi.

Dün gece bölgede yapılan ölçümlerde; termometreler Ardahan Göle-12.5, Erzurum Tekman/Hacıömer Köyü-12.5, Kars Harakani Havalimanı-11.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -10.9 ve Erzincan Refahiye-10.8 rakamlarını gördü.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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