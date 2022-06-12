Doğaseverler, yürüyüş ve çevre temizliği yaptı - Haberler

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Doğaseverler, yürüyüş ve çevre temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğaseverler, yürüyüş ve çevre temizliği yaptı

Bilecik'te Atatürk Ormanı'nda 'Hareketleniyoruz Gençleşiyoruz' sloganı ile doğa yürüyüşü yapıldı.

Bilecik'te Atatürk Ormanı'nda 'Hareketleniyoruz Gençleşiyoruz' sloganı ile doğa yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Ormanı'nda bir araya gelen doğaseverler, yürüyüş yaparak çevre temizliğine katıldı. Doğaya çöp atılmaması ve hareketli yaşamın faydalarına dair mesajların verildiği etkinlik sonunda katılımcılara, simit ve su ikramı yapıldı. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde Atatürk Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptık. Aynı zamanda çevreye atılan çöpleri topladık. Aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde yaptığımız bu etkinlik ile hareketli yaşama ve çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak istedik" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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