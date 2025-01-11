Doğanşehir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan M.Y yönetimindeki 23 ACK 049 plakalı tır, M.İ. idaresindeki 02 HT 967 plakalı kamyon ve 34 GDJ 841 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü M.İ yaralandı. Çevredekilerin 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı M.İ. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak teslim edildiği sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.