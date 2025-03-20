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Doğanın Simgesi Dağ Keçileri Besni'de Görüntülendi

Doğanın Simgesi Dağ Keçileri Besni'de Görüntülendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Su Gözü Orman Park civarında vatandaşlar tarafından görüntülenen dağ keçileri, doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğal yaşamın simgelerinden olan dağ keçileri, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Geniş yaban hayatı popülasyonuyla dikkat çeken Besni ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen sürü halindeki dağ keçileri kayda alındı. Su Gözü Orman Park civarında görülen dağ keçilerini fark eden vatandaşlar hem anın tadını çıkarttı hem de hayvanları video kaydına alarak durumu ölümsüzleştirdi.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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