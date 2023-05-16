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Doğan ailesinin acı günü

Doğan ailesinin acı günü

Yerel Haberler

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın kayınbabası Fevzi Kalaycı, 75 yaşında vefat etti.

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü Suat Doğan'ın kayınbabası Fevzi Kalaycı, 75 yaşında vefat etti.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastahanesi Onkoloji Bölümünde bir süre tedavi gören Kalaycı, sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayata veda etti.

Uzundere İlçesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Vali Okay Memiş'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Kalaycı, Çaylıca Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Vali Memiş, Doğan ve Kalaycı ailelerine taziyelerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Erzurum Valiliği Suat Doğan Yerel Haberler

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