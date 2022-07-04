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Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Yerel
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Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karşılıklı iki mahallenin birinde doğalgaz var diğerinde yokAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü.

Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karşılıklı iki mahallenin birinde doğalgaz var diğerinde yok

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü. İlçede bir mahalleye doğalgaz verilirken, hemen karşısındaki mahalleye doğalgaz hattı döşenmeyince mahalleli isyan etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi. Karşıda bulunan Kale Mahallesi halkıda kendilerine doğalgaz gelecek ümidiyle beklerken bir türlü mahalleye hat döşenmedi. Mahallelide son çare olarak sokağa dökülerek kendilerine doğalgaz gelmesini istediklerini belirterek açıklamalarda bulundular. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı, şimdi yetkililerden bir çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kamil Kapu isimli vatandaş, "Kale Mahallesi sakinleri olarak karşı mahalleye doğalgaz geldi karşısındaki mahalleye, kale mahallesine girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı biz mahalle sakinleri olarak toplandık yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

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