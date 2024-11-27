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Doğadan Sanat: Atıl Ağaçlardan Eserler Yaratıyor

Doğadan Sanat: Atıl Ağaçlardan Eserler Yaratıyor
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Artvin'in Hopa ilçesinde Ali Rıza Özgenç, doğada bulduğu atıl ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor. Tüketim toplumuna dikkat çeken Özgenç, doğanın sunduğu malzemelerle daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını savunuyor.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ali Rıza Özgenç, doğada atıl halde bulduğu ağaç parçalarını atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor. Özgenç, "Doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak, bu atıl objeleri tekrar değerlendiriyoruz. Her geçen gün dünyayı tüketiyoruz. Tüketim yerine, üretimi düşünmeliyiz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ali Rıza Özgenç, atıl durumdaki ağaçları ve ahşapları değerlendirerek atölyesinde sanat eserlerine dönüştürüyor. Ağaçların doğallığını bozmadan, onları estetik bir şekilde tasarımlarına dahil ettiğini belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra bu işlere daha fazla yoğunlaştım. Çocukluktan beri içinde olduğum bir alan. Burada kullandığımız ağaçların en genci kırk yaşında, yani çürümeye yüz tutmuş atıl ağaçlar bunlar. Bu gördüklerinizin yaşını ben bilemiyorum ama tahminimce yüz, hatta yüz elli yıllık parçalar. Eski evlerden aldık bu parçaları ve onları değerlendiriyoruz. Günümüzde bir gerçek var. Tüketim toplumundayız ve tükettikçe dünyayı tüketiyoruz. Bu işlere olan ilgiyi arttırarak çevre, doğa gibi konuları gündeme getiriyorum. Hopa ve Artvin ile ilgisi olan bu projeler, doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak, bu atıl objeleri tekrar değerlendiriyoruz. Tüketimi değil, üretimi düşünelim. Eğer burada biraz katkım olursa, bu alana gönül verenler açısından mutluluk duyarım. Bunlar, Artvin'de kesilen ağaçlardan aldığım parçalar. Bu objeler, evinizin bir köşesinde sergilenebilecek kadar güzel ve doğal."

"Tüketim toplumundan çıkmalıyız"

Ağaç kıyımının çevresel felaketlere, özellikle de sel gibi doğal afetlere yol açıyor. Ağaç kıyımı, temiz hava alma hakkımızı elimizden alır, yaşam alanlarımızı daraltır. Bu sistemin içinde ihtiyacımızın ötesinde bir gelişim yerine mütevazı bir yaşam sürmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Tüketim toplumundan çıkmalı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemeliyiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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