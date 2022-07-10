Doç. Dr. Polat'tan İHA'ya bayram ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doç. Dr. Polat'tan İHA'ya bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Doç. Dr. Polat'tan İHA'ya bayram ziyareti

Doç. Dr. Sibel Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu'na bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Sibel Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu'na bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Polat, basın kuruluşlarının bayramda da çalıştığını bildiğini, basın çalışanlarının bayramlarını kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Polat, "İHA'nın sadece Kars ve Türkiye'de değil tüm dünyada büyük başarılara imza attığını, gündemi yakından takip eden, hızlı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı, basın yayın kuruluşları içerisinde kendini gözde bir kuruluş haline getirmiştir" dedi.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çapanoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Doç. Dr. Sibel Polat'a teşekkür etti.

Ziyarette genelde Kars konuşuldu. Çayların yudumlandığı sohbete İHA muhabiri Serkan Erkoç da eşlik etti. Polat, daha sonra İHA bürosundan ayrıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kafkas Üniversitesi İhlas Haber Ajansı Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title