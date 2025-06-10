DMD Hastası Baturay'ın Ambulans Hayali Gerçekleşti

DMD Hastası Baturay'ın Ambulans Hayali Gerçekleşti
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Çankırı'da DMD hastası Baturay Salık'ın ambulansa binme hayali, İl Sağlık Müdürü Dr. Yunus Emre Bulut'un yardımıyla gerçekleştirildi. Baturay, ambulansla şehir turu atarken unutulmaz anlar yaşadı.

- DMD hastası çocuğun ambulans hayali gerçek oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da DMD hastası Baturay'un Emre'nin hayalini gerçekleştirilerek ambulansla şehir turu attırdı.

Çankırı'da uzun süredir duchenne musküler distrofi hastalığı ile uzun süredir mücadele eden Baturay Salık, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Bulut'tan ambulansa binme sözü aldı. Verdiği sözü gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Bulut ile direksiyon başına geçen Baturay, ambulanstan anlamlı anonslar seslendirdi. Ambulans ile şehir turu atan DMD hastası Baturay, unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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