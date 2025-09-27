Diz Ameliyatı Sonrası Engelli Kalan Kadının Adalet Arayışı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2014 yılında diz ağrısıyla giden Bahar Ulu, geçirdiği ameliyat sonrasında sakat kaldı. Yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Ulu, hayata tutunmak istediğini söyledi.

Bahar Ulu, 2014 yılında diz ağrısı şikayetiyle başvurduğu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde yaşadıklarını anlattı. Ameliyat sonrası hayatının altüst olduğunu belirten Ulu, "Beni muayene eden doktor ameliyat kararı verdi. Ameliyata aldı. Ameliyattan çıktığımda bacağım dışarı dönmüştü. 2014'ten beri yanlış ameliyat sonucu engelli kaldım. O günden bu yana hem sağlık hem hukuk mücadelesi veriyorum. 10'dan fazla büyük ameliyat geçirdim. Defalarca osteotomi ve kas ameliyatları oldum. Ancak bacağım işlevini tamamen yitirdi. Elimde imzalı ve kaşeli belgeler olmasına rağmen yıllardır adalet bulamadım. Başvurduğum doktorlar da doktor hatası gerekçesiyle bana bakmak istemediler. Ameliyatımı yapan doktor, eğitim için 1 yıllığına yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bana bakacak kimse olmadığını söylediğimde, kendi bölümünde çalışan bir doktora emanet ettiğini belirtti. Ancak emanet edildiğim doktor da bana bakmadı. Bir ay bile sürmedi. Sadece MR sonucu için defalarca Dicle Üniversitesine gidip geldim. Beni kabul etmeyince başka doktorlara yöneldim. Fakat onlar da 'doktor hatası var' diyerek benimle ilgilenmediler" dedi.

Adalet arayışına hukuk yoluyla devam ettiğini belirten Ulu, "Tazminat davası açmak zorunda kaldım çünkü sigortam özel hastanelerde geçmiyordu. Yeşil kartlı olduğum için tedavi olamıyordum. 2018'de açtığım davayı manevi açıdan kazandım ama maddi açıdan kaybettim. 'Doktor hatası yok' denilerek dosya kapatıldı. Bunun üzerine Danıştay'a başvurdum. Dosyam 4 yıl boyunca bekletildi. Elimde imzalı ve kaşeli belgeler olmasına rağmen adalet sağlanmadı. Şimdi Anayasa Mahkemesine bireysel hak ihlali başvurusunda bulundum. Hukuk mücadelem halen devam ediyor. Şu an desteksiz ve değneksiz yürüyemiyorum. Bacağımı tamamen kullanamıyorum, parmak ucum bile yere değmiyor. Doktorlarım, C-Brace mikro işlemci cihazı sayesinde yeniden yürüme şansım olduğunu söylediler. Bu cihazın maliyeti 71 bin Euro. Ailemin maddi durumu çok kısıtlı, sigortamız dahi yok. Siirt Valiliği'ne başvurdum ve kampanyam onaylandı. Ancak iki ayda sadece 630 Euro toplayabildim. Yeniden hayata tutunmak, çalışmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Hem mağduriyetimin giderilmesi hem de yeniden yürüyebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devlet yetkililerimizden destek bekliyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT