Diyarbakırlı Muhtar, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kız Çocuklarına Hediyeler Dağıttı
Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında okullardaki tüm kız çocuklarına hediyeler dağıttı. Demir, kendi çocukluk hayallerinden yola çıkarak tüm kız çocuklarının hayallerinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, 'Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle okullardaki tüm kız çocuklarına hediyeler dağıttı.
Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 12 yıldır muhtarlık görevi yapan 53 yaşında 5 çocuk annesi Dilek Demir, Dünya Kız Çocukları Gününü kutladı. Demir, sanatçıların yardımları ile Diyarbakır'daki okulları gezerek kız çocuklarına hediyeler dağıttı. Muhtar Demir, "Bir zamanlar ben de o kız çocuklarından biriydim. Küçüktüm, hayallerim vardı ama elimden alındı. Bugün burada, o küçük kızın yarım kalan düşlerinden doğan bir kadın olarak duruyorum. ve diyorum ki hiçbir kız çocuğu, benim gibi yarım kalmasın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR