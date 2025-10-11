Haberler

Diyarbakırlı Muhtar, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kız Çocuklarına Hediyeler Dağıttı

Diyarbakırlı Muhtar, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Kız Çocuklarına Hediyeler Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında okullardaki tüm kız çocuklarına hediyeler dağıttı. Demir, kendi çocukluk hayallerinden yola çıkarak tüm kız çocuklarının hayallerinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, 'Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle okullardaki tüm kız çocuklarına hediyeler dağıttı.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 12 yıldır muhtarlık görevi yapan 53 yaşında 5 çocuk annesi Dilek Demir, Dünya Kız Çocukları Gününü kutladı. Demir, sanatçıların yardımları ile Diyarbakır'daki okulları gezerek kız çocuklarına hediyeler dağıttı. Muhtar Demir, "Bir zamanlar ben de o kız çocuklarından biriydim. Küçüktüm, hayallerim vardı ama elimden alındı. Bugün burada, o küçük kızın yarım kalan düşlerinden doğan bir kadın olarak duruyorum. ve diyorum ki hiçbir kız çocuğu, benim gibi yarım kalmasın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.