Diyarbakır ve Trabzon Kardeş Kent Protokolü İmzaladı

Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve beraberindeki heyet, Trabzon'da Arsin Kaymakamı ve Arsin Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetimlerin hizmetleri incelendi ve turistik yerler gezildi.

Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve beraberindeki heyet, "Kardeş Kent" protokolü çerçevesinde Trabzon'da Arsin Kaymakamı ve Arsin Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır heyeti, "Kardeş Kent" protokolü çerçevesinde Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'u makamında ziyaret etti. Heyet, Trabzon ve Arsin'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Ziyarette yerel yönetimler tarafından yapılan hizmetlerin incelenmesinin yanı sıra Trabzonlu vatandaşlarla hasbihal edildi. Fotono21 Derneği tarafından çekilen Diyarbakır ve Ergani fotoğrafları sergide Trabzon halkına tanıtıldı.

İki kadim şehrin kardeşliğinin daim olması, protokolün şehirlerdeki turizm, kültür, tarih, hizmet gibi birçok alanda gelişime katkı sağlaması, hayır ve güzelliklere vesile olması dileklerinde bulunuldu. - DİYARBAKIR