Diyarbakır Valisi Su, vatandaşlarla bayramlaştı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı.

Valilik bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Ali İhsan Su, bayramın güzelliklerini hep birlikte paylaşılması gerektiğini söyledi.

Güzellikler, iyilikler, paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Vali Su, sıkıntılar paylaşıldıkça azaldığını, bu çerçevede bu Ramazan Bayramını da büyüklerin ellerini öperek, onların hayır duasını alarak, küçükleri sevindirerek geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilerek onları da bayram sevincine ortak kılınması gerektiğini kaydeden Vali Su, "Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Programa, Vali Su'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, 7. Kolordu Kurmay Başkanı piyade Albay Mustafa Yaşar, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Recep Yalçınkaya, 8. Ana Jet Üs Komutanlığından Hava Pilot Albay Zeki Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Mustafa Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR