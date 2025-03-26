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Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi İbadet ve Dualarla Kutlandı

Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi İbadet ve Dualarla Kutlandı
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Diyarbakır Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde ibadet ve duaların yapıldığı bir merkez haline geldi. Vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazıyla bu özel geceyi eda etti.

Diyarbakır Ulu Cami'nde Kadir Gecesi ibadet ve dualarla eda edildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam Alemi'nin 5. Haremi Şerifi olarak kabul edilen Ulu Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazı cemaatle kıldı, teravih ve vitr namazları eda edildi. Vatandaşlar, ibadet edip dualar ederek Kadir Gecesi'ni eda etti.

Camiye gelen vatandaşlardan Tahir Kavut, Kadir Gecesi'nin İslam alemine mübarek olmasını dileyerek, "Kandillerimiz böyle daha da güzel olur. Diyarbakır'da Ulu Cami'miz tarihi bir yerdir. Bu kadar insanın olması güzel. Bu dayanışmanın, bu güzel günlerin daha da devam istiyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz için, İslam alemi için daha hayırlısı olur" dedi.

Mehmet Çakır ise, "Tüm İslam Alemi'nin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah, mazlumların yanında olsun. Allah, birlik ve beraberliğimizi korusun inşallah" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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