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Diyarbakır surlarına dev Türk bayrağı asıldı

Diyarbakır surlarına dev Türk bayrağı asıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Diyarbakır'ın tarihi surlarına dev Türk bayrağı asıldı. Kırmızı-beyaza bürünen surlar kentte dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Diyarbakır surlarına Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Diyarbakır'ın simgelerinden tarihi surlara dev Türk bayrağı asıldı. Tarihi surları kırmızı-beyaza saran dev bayrak, kentte dikkat çeken görüntü oluşturdu. Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla bütünleşen dev Türk bayrağı, görenlerden tam not aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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