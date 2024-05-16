Diyarbakır Silvan'da Taziyelerle İlgili Karar Alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde müftülük, kanaat önderleri ve STK temsilcilerin katılımıyla taziyelerde yemek verilmemesi ve başlama saatine ilişkin karar alındı.

İlçe müftüsü, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılım sağladığı toplantıda, taziyelerle ilgili alınan kararlarda görüş birliği sağlandı.

Toplantıda, taziyelerin 3 günle sınırlı olacağı, sabah 08.00'de başlayıp akşam ezanıyla bitirileceği, taziye yerlerinde yemek verilmemesi ve her mahallede bu işin takibi için mahalle imamı, muhtarı ve mahallenin kanaat önderleriyle bir komisyon oluşturulması kararı alındı.

Kararın, bu hafta cuma vaaz ve hutbelerinde bütün camilerde detaylı bir şekilde anlatılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR