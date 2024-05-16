Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Silvan'da Taziyelerle İlgili Karar Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde müftülük, kanaat önderleri ve STK temsilcilerin katılımıyla taziyelerde yemek verilmemesi ve başlama saatine ilişkin karar alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde müftülük, kanaat önderleri ve STK temsilcilerin katılımıyla taziyelerde yemek verilmemesi ve başlama saatine ilişkin karar alındı.

İlçe müftüsü, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılım sağladığı toplantıda, taziyelerle ilgili alınan kararlarda görüş birliği sağlandı.

Toplantıda, taziyelerin 3 günle sınırlı olacağı, sabah 08.00'de başlayıp akşam ezanıyla bitirileceği, taziye yerlerinde yemek verilmemesi ve her mahallede bu işin takibi için mahalle imamı, muhtarı ve mahallenin kanaat önderleriyle bir komisyon oluşturulması kararı alındı.

Kararın, bu hafta cuma vaaz ve hutbelerinde bütün camilerde detaylı bir şekilde anlatılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Müftülük Silvan Yerel Yaşam Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title