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Diyarbakır Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ten Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye plaket

Diyarbakır Sağlık Müdürü Emre Asiltürk'ten Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye plaket
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Diyarbakır Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Mersin'e tayini çıkan Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'yi makamında ağırlayarak plaket takdim etti ve yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Mersin'e tayini çıkan Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'yi makamında ağırladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Mersin'e tayini çıkan Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye yapmış oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Asiltürk, Dicle İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fırat Köse'ye yaptıkları çalışmalar ile emek ve katkılarından dolayı plaket takdim ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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