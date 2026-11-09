Diyarbakır Kayapınar'da yetim çocuklara mont dağıtımı 80'den 135'e çıktı

Diyarbakır'da Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında 135 yetim çocuğa mont dağıtıldı.

Kayapınar ilçesi Kantar semtinde bir iş yerinde dağıtılan montlar, yetimlerin yüzlerini güldürdü. 80 yetim çocuğa planlanan mont dağıtımı, yoğun katılım dolayısıyla 135 yetim çocuğa çıkartıldı. Dernek başkanı Necmettin Can, hayır için toplandıklarını söyledi. Hayırsever bir esnafın vesilesi ile yetim çocuklara mont dağıttıklarını belirten Can, "Derdimiz mont dağıtmak değil. Çocukların kışın üşümemesi, kendilerini yalnız hissetmemeleridir. Bu çocuklar hepimizin emaneti. Tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı