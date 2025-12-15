Haberler

Hendek ve çatışmalarla gündeme gelen Sur'da polis ve çocuklar gece saatlerinde top oynadı

Hendek ve çatışmalarla gündeme gelen Sur'da polis ve çocuklar gece saatlerinde top oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde devriye atan polisler, çocukların top oynadığını görünce onlara katılarak keyifli anlar yaşadı. 2015 yılındaki çatışmaların ardından huzurun hakim olduğu ilçe, çocukların neşesiyle yeniden canlanıyor.

Diyarbakır'da, 2015 yılında çatışmaların yoğun yaşanmasıyla hafızalara kazınan merkez Sur ilçesinde gece saatlerinde devriye atan polisler, top oynayan çocuklara eşlik etti.

Kentin merkez tarihi Sur ilçesi, 2015'teki hendek, barikatlar ve devamında çatışmaların yaşanmasıyla hafızalara kazınmıştı. Çatışmalı dönemin geride kalıp, uzun yıllardır huzur ikliminin hakim olduğu ilçe, tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan cazibe duraklardan biri halini yaşıyor. Çatışmaların olduğu sokaklar, şimdilerde gece geç saatlere kadar vatandaşların dışarı olduğu, çocukların top koşturduğu duruma geldi. Gece geç saatlerde devriye atan polisler, İskenderpaşa Mahallesi'nde çocukların top oynadığını görünce dahil oldu. Komiser Halil İbrahim ve mesai arkadaşlarının çocuklarla top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title