Hendek ve çatışmalarla gündeme gelen Sur'da polis ve çocuklar gece saatlerinde top oynadı

Diyarbakır'da, 2015 yılında çatışmaların yoğun yaşanmasıyla hafızalara kazınan merkez Sur ilçesinde gece saatlerinde devriye atan polisler, top oynayan çocuklara eşlik etti.

Kentin merkez tarihi Sur ilçesi, 2015'teki hendek, barikatlar ve devamında çatışmaların yaşanmasıyla hafızalara kazınmıştı. Çatışmalı dönemin geride kalıp, uzun yıllardır huzur ikliminin hakim olduğu ilçe, tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan cazibe duraklardan biri halini yaşıyor. Çatışmaların olduğu sokaklar, şimdilerde gece geç saatlere kadar vatandaşların dışarı olduğu, çocukların top koşturduğu duruma geldi. Gece geç saatlerde devriye atan polisler, İskenderpaşa Mahallesi'nde çocukların top oynadığını görünce dahil oldu. Komiser Halil İbrahim ve mesai arkadaşlarının çocuklarla top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR