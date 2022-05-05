Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi - Haberler

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Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Dicle'ye giden otobüs seferlerinin saatini revize etti.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Dicle'ye giden otobüs seferlerinin saatini revize etti.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor. Diyarbakır ve Dicle'den karşılıklı olarak sabah 06.30 akşam 17.00 olmak üzere yapılan seferlerde, saat 11.00'de Diyarbakır'dan hareket eden otobüsün saati vatandaşların talebi üzerine 09.00'a çekildi. Diyarbakır-Eğil-Dicle güzergahını kullanan otobüslerin hareket saatleri şöyle:

"Diyarbakır'dan hareket saatleri 6.30, 9.00 13.00 ve 17.00 olmak üzere, Dicle'den de aynı saatlerde Diyarbakır'a gitmek üzere otobüsler hareket edecek". - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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