Diyarbakır'da 15 Temmuz Anma Programı

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Hava Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından şehitler için edilen dua ile devam etti. Daha sonra protokol üyeleri şehitliği gezerek kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Müftüsü Celal Büyük, askeri erkan, siyasi parti üyeleri, kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı