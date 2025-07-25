Diyarbakır Hastanesinde Doktorlara Soruşturma: Cezalar Talep Edildi

Diyarbakır Hastanesinde Doktorlara Soruşturma: Cezalar Talep Edildi
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Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının yasalara aykırı işlemler yaptıkları iddialarıyla ilgili 6 doktor hakkında soruşturma başlattı ve mali, adli ve idari yaptırımlar talep etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki 6 doktor hakkında maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi.

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkların ameliyat ile tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişlerince soruşturma geçiren 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımlar talep edildi. Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi. İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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