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Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren düğün

Yerel Haberler

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren düğün

Diyarbakır yerel haberi... Diyarbakırlı iş adamı Hamdullah Güleken'in kızı Ezgi Güleken'in, Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirdiği düğün siyaset, bürokrat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Diyarbakırlı iş adamı Hamdullah Güleken'in kızı Ezgi Güleken'in, Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirdiği düğün siyaset, bürokrat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Diyarbakırlı iş adamı ve Güleken ailesinin ileri gelenlerinden Hamdullah Güleken'in kızı Ezgi Güleken, Vehbi Yalın'ın oğlu Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi.Yenişehir ilçesinde yapılan kır düğününe Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Van Valisi Ozan Balcı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Mehmet Soylu, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Suna Kepoğlu Ataman, Diyarbakır Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iş adamı İlyas İleri, İçişleri Bakan danışmanları Barış Tarhan, Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ilçe kaymakamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde çiftlerin nikah şahidi olan Vali Ali İhsan Su, Mehmet Mehdi Eker, Ozan Balcı, Mehmet Soylu ve Oya Eronat, genç çifte mutluluklar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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