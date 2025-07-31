Diyarbakır'daki Güvercin Oteli Sıcaklarda Hayvanlara Serinletme Hizmeti Sunuyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "güvercin oteli"nde sahipleri tarafından kiralanan odalarda konaklayan güvercinlere kavurucu yaz sıcaklarında klima ve pervanenin yanı sıra günde 1 saat leğende sirkeli suyla banyo hizmeti veriliyor.

Şehirdeki güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan güvercin oteli, "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi yerli ırklardan rengarenk binlerce güvercine ev sahipliği yapıyor. Toplam 100 odadan oluşan, 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otelde konaklayan güvercinlere kentin 45 dereceleri aşan kavurucu sıcağında otel yönetimi tarafından klima ve pervane sistemiyle serinleten hizmet sunulurken, günde 1 saat sirkeli suyla banyo yaptırılıyor.

Otel yöneticisi Mehmet Batmaz, 15 yıldır güvercin otelini işlettiğini, onlara en güzel ortamı hazırlamak için ellerinden gelen hizmeti yaptıklarını söyledi. Otelde en az 100 kişinin güvercini olduğunu belirten Batmaz, "Daire şeklinde odaları var. Aşırı derecede sıcaklık var. Biz de hayvanlar sıcaktan bunalıma girmesinler diye, hasta olmasınlar diye klima getirmişiz. Her gün onları banyo yapıyoruz. Güvercin otelinde hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Üremeleri için elimizden gelen bütün bakımları yapıyoruz" dedi.

Batmaz, her güvercinin odası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendi odalarına gider, kuşlarına bakarlar. Herkesin kümesinde pervanesi olan, kliması olan, soğutucusu olan. Arkadaşlarımız bir şekilde güvercinlerin en güzel şekilde serinlemelerini sağlıyorlar. Günde en az bir yarım saat, 1 saat onların serinlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yemleri, ilaçlarını yapıyoruz. Bir de bu güvercinlerimiz nesli tükenmek üzere olan türler. Güvercin otelini açma nedenlerimizden biri de nesli tükenmekte olan kuşların ırklarının yok olmaması içindir."

"Bunlar Türkiye'nin yerli güvercinleridir"

Güvercin meraklılarının çok olduğunu kaydeden Batmaz, "Doktorundan hakimine, avukatından, milletvekilinden kaymakamına kadar var. İşine gücüne giden vatandaşımız da vardır. Bunlar Türkiye'nin yerli güvercinleridir. Yerli ırk olduğu için nesli tükenmek üzereydi. Kuş gribinde bunlar yok oldular. Güvercinlerimiz yok olmaya başladılar. En fazla 20-30 tane kalan bu güvercinlerimizin sayısını şu an 20 bine kadar güvercin otel sayesinde çıkartmışız. Güvercin otel sadece bırak buraya, yemini, suyu ver değil. Nesli tükenmek üzere olan kanatlı hayvanları alıp çoğaltıyoruz" diye konuştu.

Güvercin besicisi Mehmet Kabar ise, sıcaklardan güvercinlerin insanlardan daha çok etkilendiğini aktararak, "Genelde pervane açıyoruz, suyumuz var, banyo yaptırıyoruz. Bir şekilde serinletmeye çalışıyoruz. Yazın genelde hemen hemen her gün yaptırıyorum. Biraz serinliyorlar. Hem de iç ve dış parazitleri atıyorlar. Fiyatla biçmek biraz yanlış olur. Sevgisi bambaşka. Satarsam burada 1,5-2 milyon TL'ye yakın güvercin var. Benim yerim, özel kuşlarım. 25 yıldır soyları bende. Yukarıda, yanda herkesin burada kuşu var. Diyarbakır'ın kendine has güvercinleridir. Diyarbakır kuşlarının bin yılın üzerinde bir tarihi var. 21 çeşit kuşumuz var" dedi. - DİYARBAKIR