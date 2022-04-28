Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktı - Haberler

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Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Sedat Irmak - Yerel
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Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktıDİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktı

DİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde işyeri sahiplerine maytap, çatapat gibi patlayıcı maddelerin satışının yasak olduğu bildirildi. Patlayıcı maddelerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Yerel

Diyarbakır, Patlayıcı, Bayram, Zabıta, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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