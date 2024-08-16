Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Türk Kızılayı Çocuklara Dondurma Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Türk Kızılayı, sıcak havalarda çocukları unutmayarak cami ve Kur'an kurslarında dondurma dağıttı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Türk Kızılayı, sıcak havalarda çocukları unutmayarak cami ve Kur'an kurslarında dondurma dağıttı.

Silvan Kızılay Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde Kur'an eğitimlerine katılan bin 567 çocuk için dondurma ikramında bulundu. Kent merkezindeki cami ve Kur'an kurslarından başlanılan dondurma dağıtımına yatılı Kur'an kursları da dahil edildi.

Silvan Kızılay Şube Başkanı Mehmet Metin Kılıçaslan, "Sevgili kardeşlerimin mutluluğu için her türlü adımı atıyoruz. Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören kardeşlerimize serinleten bir sürpriz yapmak istedik. Diyanet işleri başkanlığına bağlı bütün camilerde eğitim gören kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Kızılayı Kızılay Silvan Çocuk Cami İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title