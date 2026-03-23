Diyarbakır'da SAK timi arama faaliyetleri esnasında delil de topluyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi, kayıp ve boğulma vakalarında etkin arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Tim, su üstü ve altındaki bulguları titizlikle toplayarak, kaybolan vatandaşların bulunmasını hedefliyor.

Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, kayıp ve boğulma vakalarında su üstünde ve kıyısındaki olay bölgelerinde delil niteliği taşıyan her nesne veya bulguyu titizlikle topluyor.

Kentte 6 yıl önce kurulan SAK timinde görev yapan 1 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuş, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır yanı sıra, Batman, Şırnak ve Mardin'de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım taleplerine yönelik arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Tim, sualtı ve üstünde faaliyet gerçekleştirirken, her nesne ve bulguyu, vakaların çözümlenmesi için faaliyetlerini titiz bir şekilde yürütüyor. Tim komutanı üsteğmen Mehmet Saruhan, İHA muhabirine, faaliyetlerinin su altında ve su üstünde kaybolan vatandaşlara yönelik çalışmalar icra etmek olduğunu açıkladı. Sel, su baskını ve doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerini icra ettiklerini belirten üsteğmen Saruhan, kaybolan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların hızlı ve etkin bir şekilde bulunmasını hedeflediklerini ifade etti. Saruhan, kayıp ve boğulma vakalarında, su üstünde ve kıyısındaki olay bölgelerinde delil niteliği taşıyan her nesne veya bulgunun vakaların çözümlenmesi açısından önemli bir yer taşıdığına dikkat çekerek, "Bu sebeple biz su altı arama kurtarma ekipleri olarak öncesinde olay bölgesinin emniyetinin alınması ve delil niteliği olabilecek alanlara kontrollü ve yetkili personel tarafından incelenmesini talep etmekteyiz. Bizlerde bu konuda dalış öncesi veya dalış esnasında kıyı bölgesinde başlamak üzere bu konuda da gerekli çalışmalara özen göstermekteyiz. Bunun için envanterimizde bulunan teknik cihazlarımızdan da faydalanmaktayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de havalimanında büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye

Piyasalarda kaos! Yatırımcı kan ağlıyor, resmen çakıldı
Japonya, Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti: Tek şartları ateşkes

Asya ülkesi Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı

Ülkenin en büyük havalimanı vuruldu! Çok sayıda yaralı var
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı
ABD basını yazdı: Mossad'ın İran'da isyan çıkarma planı suya düştü

Mossad'ın gizli İran planı suya düştü
Japonya, Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti: Tek şartları ateşkes

Asya ülkesi Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart

Madrid derbisi nefes kesti: 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor