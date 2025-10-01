Diyarbakır'da Psikolojik Danışmanlar Günü Kutlandı

Diyarbakır'da, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında bir otelde anlamlı bir gece düzenlendi. Psikolojik danışmanlar, mesleğin tarihçesini anlatan sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde bir araya geldi.

Türk PDR Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Arslan, açılış konuşmasında mesleğin topluma katkısına dikkat çekti. Etkinlik çekiliş, müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Eğitim ve Bilim Gücü İş temsilcisi Faysal Yentürk, Türk PDR derneği Diyarbakır il yönetim ekibi Mehmet Arslan, Mehmet Değirmançi, Şafia Erbil, Zeynep Başeğmez, Yunus Yakışık, Medine Çelik, Emel Fidan katıldı. - DİYARBAKIR