Diyarbakır'da Psikolojik Danışmanlar Günü Kutlandı

Diyarbakır'da Psikolojik Danışmanlar Günü Kutlandı
Diyarbakır'da 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte psikolojik danışmanlar, mesleğin tarihçesini ve topluma katkısını vurgulayarak bir araya geldi. Etkinlik, müzik dinletisi ve çekilişle sona erdi.

Diyarbakır'da, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında bir otelde anlamlı bir gece düzenlendi. Psikolojik danışmanlar, mesleğin tarihçesini anlatan sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde bir araya geldi.

Türk PDR Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Arslan, açılış konuşmasında mesleğin topluma katkısına dikkat çekti. Etkinlik çekiliş, müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Eğitim ve Bilim Gücü İş temsilcisi Faysal Yentürk, Türk PDR derneği Diyarbakır il yönetim ekibi Mehmet Arslan, Mehmet Değirmançi, Şafia Erbil, Zeynep Başeğmez, Yunus Yakışık, Medine Çelik, Emel Fidan katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
