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Diyarbakır'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Diyarbakır'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı
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Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, '1 sınıf 1 koli Projesi' kapsamında 60 Ramazan kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Projenin amacı, öğrencilere yardımseverlik bilinci aşılamak.

Diyarbakır'da Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, "1 sınıf 1 koli Projesi" ile ihtiyaç sahibi aileler için 60 Ramazan kolisi hazırladı.

32 derslik, bin 200 öğrencisi olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi; müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenleri, öğrencilerinde iyilik bilinci oluşması için "1 sınıf 1 koli Projesi" ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak 60 Ramazan kolisi hazırladı.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, İyilik Haftası kapsamında, okulda öğrencilerle bir araya gelerek anlamlı davranışları için teşekkür edip, yardımseverlik ve iyilik hakkında konuşma yaptı.

Okul Müdürü Basri Şeker, 32 derslikli bir Anadolu lisesi olduklarını, öğrencilerin sadece kültürel dersler değil, bir çocuğa merhameti, iyiliği, güzelliği, ahlakı, erdemliliği de öğretmek için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Projelerinin "Her bir sınıf bir koli" olduğunu belirten Şeker, "32 koli değil de, 60'a yakın koli toplandı. Bazı sınıflar 5-6 koli getirdi. Burada temsilen 32 öğrencimiz oldu. Ama her sınıftan bir öğrenci getirdik. Toplam bin 200 öğrencimiz var. Bunlarla bu etkinliğimiz gerçekleştirdik. Etkinliğimize Diyarbakır İl Müftüsü de katıldı. Topladığımız kolilerin bir bölümünü onlara da verdik. Kendileri de ihtiyaç sahibi ailelere öğrencilerimizle beraber dağıtacaklar" dedi.

Okul müdür yardımcısı Hüsna Karakoç, amaçlarını yardımseverliği çocuklarla birlikte onu yaşayarak hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, "Bunu çocuklarla paylaşınca çok sevindiler. İki haftadır bunun mücadelesini verdiler. Amacımıza ulaştık, bu hepimizi mutlu etti. Umarım diğer okullarda aynı şekilde bu projeyi devam ettirir" diye konuştu.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük ise, öncelikle iyilik hareketinin temsilcileri gençleri, gençleri teşvik eden, heyecanlandıran okul müdürü başta olmak üzere, öğretmenleri de tebrik ettiğini söyledi.

Onların teşvikleriyle gençlerin bu yola girdiğini aktaran Büyük, "13-20 Mart tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bundan sonra her yıl İyilik Haftası olarak kutlanacaktır. Gençlerimiz, aslında bu sene ilk defa kutlanmakta olan bu iyilik hareketini de yapmış oldukları bu güzel davranışlarıyla başlatmış oldular" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Avşin Savuk, okulda yaptıkları projeden herkesin oldukça memnun olduğunu dile getirerek, "Projede hocalarımızın ve ailemizin bayağı desteği oldu. Yardıma ihtiyacı olan insanları ön planda tuttuk. Okul olarak 60'a yakın koli çıkardık" dedi.

Ezel Gök de, "Hocalarımız yardımlaşmayı aşılamak istediler. Hepimiz toplandık ve arkadaşlarımızla beraber koliler hazırladık. Yardıma ihtiyacı olan insanlara dağıtarak içimizde çok büyük bir mutluluk oluştu" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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