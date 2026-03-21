Haberler

Diyarbakır'da Nevruz kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nevruz kutlamaları, Ramazan Bayramı'na denk gelerek büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Yağışlı havaya rağmen vatandaşlar, Nevruz Parkı'nda bir araya geldi ve coşkuyla etkinliklere katıldılar.

Diyarbakır'da Nevruz nedeni ile düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelen Nevruz kutlamaları Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Parkında yapıldı. Vatandaşlar yağışlı havaya rağmen kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. 6 güvenlik noktasından girilen alana sabah saat 10.00 itibari ile vatandaşlar gelmeye başladı. Kutlamalarda vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip halay çekti. Programın sona ermesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Konteyner yangınında ölen anne ile 5 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek

Yangında ölen anne ile 5 çocuğu ülkelerinde toprağa verilecek
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı

Liverpool'un maçı 15 dakika geç başladı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı

Hastane ziyaretine Arda hakkındaki sözleri damga vurdu