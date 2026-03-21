Diyarbakır'da Nevruz kutlandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nevruz kutlamaları, Ramazan Bayramı'na denk gelerek büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Yağışlı havaya rağmen vatandaşlar, Nevruz Parkı'nda bir araya geldi ve coşkuyla etkinliklere katıldılar.
Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelen Nevruz kutlamaları Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Parkında yapıldı. Vatandaşlar yağışlı havaya rağmen kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. 6 güvenlik noktasından girilen alana sabah saat 10.00 itibari ile vatandaşlar gelmeye başladı. Kutlamalarda vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip halay çekti. Programın sona ermesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı