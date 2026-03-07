Haberler

Kadın muhtardan, kadınlara anlamlı dokunuş

Kadın muhtardan, kadınlara anlamlı dokunuş
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Muhtarı Dilek Dere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahalledeki kadınlara hediyeler dağıtarak onları kutladı. Dere, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, bu özel günde kadınlarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi Muhtarı Dilek Dere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahallede yaşayan kadınlara hediye dağıtarak anlamlı dokunuşlarda bulundu.

Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mahalledeki kadınları unutmadı. Dere, hazırladığı hediyelikleri mahallede yaşayan kadınlara ulaştırmak için kapıları çaldı.

Mahalledeki kadınlarla tek tek görüşen Dere, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı hem de kadınlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, bu anlamlı günde kendilerini hatırlayan muhtara teşekkür etti.

Muhtar Dilek Dere ise kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, bu günün kadınların emeklerinin ve mücadelesinin hatırlandığı önemli bir gün olduğunu söyledi. Dere, mahallede yaşayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
