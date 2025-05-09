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Diyarbakır'da Metruk Binada Yangın

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'da metruk bina alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde metruk binada yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken etkilenen olmadığı öğrenildi. Binadan yükselen alevler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Yerel
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