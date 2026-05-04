Diyarbakır'da kuyumculara özel yüzde 25 indirimli spor salonu açıldı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal ve iş adamı Özgür Sanal tarafından hayata geçirilen spor salonu, kuyumculara özel ayrıcalıklarla hizmet verecek.

Diyarbakır'da kuyumculuk sektörüne yönelik proje hayata geçirildi. DİKO Başkanı Özer Sanal ile iş adamı Özgür Sanal öncülüğünde kuyumculara özel spor salonu açıldı. Sektör çalışanlarının yoğun iş temposunda hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamasını amaçlayan spor salonunda, kuyumculara özel ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak ve yüzde 25 indirimli olacağı belirtildi.

Kurdele kesimiyle birlikte hizmete açılan spor salonunda, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Açılış törenine AK Parti Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı