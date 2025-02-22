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Diyarbakır'da Kaybolan Ceylan Taştan Bulundu

Diyarbakır'da Kaybolan Ceylan Taştan Bulundu
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Diyarbakır'da kaybolan 27 yaşındaki epilepsi hastası Ceylan Taştan, baygın halde bulundu. Hastanede tedavi edilen Taştan, ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'da kaybolan 27 yaşındaki epilepsi hastası Ceylan Taştan bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 21 Şubat'ta teyzesinin evinden çıkan Ceylan Taştan, en son Diclekent Mahallesi'nde görüldükten sonra bir daha haber alınamadı.

Gece saat 03.00 civarında baygınlık geçiren genç kız, vatandaşlar tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada müdahalesi yapılan Taştan, daha sonra polis karakoluna teslim edildi.

Polisler tarafından ailesine ulaşılan Taştan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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