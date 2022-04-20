Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım - Haberler

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Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla, bin 500'e yakın aileye market alışveriş kartı yardımında bulundu.

DİYARBAKIR (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla, bin 500'e yakın aileye market alışveriş kartı yardımında bulundu.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Bozkuş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık bin 500'e yakın ekonomik durumu elverişli olmayan aileye, market alışveriş kartlarını dağıttı. Bozkuş, Ramazan ayında başlattıkları yardım çalışmasında maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlara yardımları ilettiklerini aktaran Bozkuş, ailelere, istedikleri ürünü alabilmeleri için yardım çeklerini verdiklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Bozkuş, Diyarbakır, alışveriş, Ramazan, Yerel, Haberler

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