Diyarbakır'da İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı İnci Projesi kapsamında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere mont ve bot hediye edildi. Proje sayesinde öğrenciler giydirme ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu İnci Projesi ile yetim ve öksüz öğrencileri giydirme çalışmaları devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından proje bünyesinde 6 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisedeki yetim ve öksüz öğrencilere bir mont, bir bot hediye edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, İnci Projesinden dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür ettiğini söyledi. Bozkuş, "Paylaşmanın çoğalmak olduğunu, paylaşmanın bereket getirdiğini bizler çok iyi biliyoruz. Dernek olarak her zaman bu düsturla yola çıkarak sosyal desteklerimizi kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan İnci Projesine paydaşlık ederek 6 ilçemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yetim ve öksüz kardeşlerimize, evlatlarımıza 1 mont ve 1 bot hediye ederek katkıda bulunduk. Her daim kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Böyle güzel bir projede emeği geçenlerden Rabbim razı olsun" dedi.

Projeye katkılarından dolayı Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'a plaket verildi. - DİYARBAKIR